O grupo Satânicos venceu o tradicional Desfile de Carrões realizado durante o carnaval de Cerquilho (SP). A premiação foi entregue na terça-feira (25). A apuração dos jurados levou em conta alegoria, originalidade e harmonia dos grupos, e o Satânicos foi o vencedor da disputa pela quarta vez. Já o grupo do carrão Treme-Treme conquistou o segundo lugar na competição. Ao todo, 20 carrões participaram da festa, quatro a mais do que no carnaval de 2019.

Os carrões, que já são tradicionais na cidade e fazem parte do carnaval, têm estrutura formada por uma plataforma acima do carro, que funciona como uma espécie de camarote para os foliões.

Depois da premiação, os participantes deixaram de lado a rivalidade e festejaram juntos durante a última noite de carnaval na cidade.