PUBLICIDADE

Uma avenida de Cesário Lange ficou alagada depois que uma chuva forte atingiu a cidade na tarde desta segunda-feira (24).

De acordo com a Defesa Civil, o córrego da cidade transbordou e a água tomou conta da Avenida Oswaldo Vieira de Camargo.

No entanto, o volume de água não causou estragos e o nível diminuiu minutos depois.

As chuvas já afetaram muito as cidades vizinhas e fica difícil se recuperar com mais e mais chuva.

Em muitas cidades brasileiras, até mesmo São Paulo capital costuma sempre aparecer nos noticiários com ocorrências desse tipo em períodos de chuva, além de outras cidades que também padecem da mesma situação. As inundações, além de danos materiais, podem provocar doenças, como a leptospirose. Portanto, trata-se também de uma questão de saúde pública.

Esperamos que passe logo esse periodo chuvoso para que todos possam se reerguer e conseguir consertar tudo aquilo que foi destruido pela chuva.

Para quem quer cuidar do planeta e evitar desastres naturais, uma forma de combater e evitar as enchentes é viver em harmonia com a natureza. Isso significa não poluir as cidades, dar um destino correto ao lixo e diminuir o corte da vegetação que protege os cursos d´água. Além disso, é importante que se realizem ações de planejamento urbano, principalmente em bairros e regiões que se localizam nas proximidades de rios.