PUBLICIDADE

Foi realizado na última quarta-feira dia 19 de fevereiro, na AMDAFAP em Cesário Lange, um treinamento sobre a utilização de cães farejadores pela Polícia Militar, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.

Esses animais fantásticos tem uma capacidade extraordinária de identificar odores e rastreá-los. Isso ajudado na busca de pessoas desaparecidas, na identificação de drogas escondidas em malas, veículos e em prédios residenciais e comerciais.

É muito comum a utilização dos cães farejadores em aeroportos e rodoviárias, onde o fluxo de pessoas e malas são intensos. Além da busca por entorpecentes, os cães podem ser treinados para o combate de pessoas armadas, quando ameaçam a vida de outras pessoas.

Um treinamento de alto nível, mas que é pouco aproveitado pela Polícia local.

Estiveram presentes no evento: Policiais Militares, da Força Tática e Ações Especiais das cidades de Cesário Lange, Cerquilho, Tietê, Botucatu, Tatuí e São Paulo. E representantes da Guarda Municipal de Cesário Lange: Luciano e Emerson.

O palestrante Francisco Denizio da Silva Nunes (Chico), Sargento da Polícia Militar da reserva, treina cães há 27 anos e mora em Cesário Lange. Portanto adotar cães no policiamento de Cesário Lange seria uma inovação extremamente importante pois os cães farejadores, treinados para localização de entorpecentes, poderiam diminuir muito esse mal que destrói famílias em nossa cidade.

Após a palestra, foi realizada uma simulação no Bairro Haras do Sul, onde um policial andou por vários pontos e se escondeu dentro de uma construção, para logo em seguida o cão farejador (Greece) encontrá-lo. O cheiro do policial foi apresentado ao cachorro e logo ele foi procurar, atravessou a cerca e foi seguindo os rastros, andou um pouco por ali, sentiu o cheiro mais uma vez e foi atrás do alvo. Ele foi em vários pontos onde sentiu o odor do policial, até que chegou na construção e se deparou com um muro alto. Mas com seu ótimo treinamento rapidamente encontrou um jeito de ultrapassá-lo e assim entrou na construção, indo até o exato cômodo onde o policial estava escondido.

Essa simulação pôde mostrar um pouco de como são as operações com cães farejadores e o quanto eficazes elas são, quando o assunto é olfato.