Nas últimas duas semanas, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Cerquilho constatou vandalismo em árvores da Avenida Presidente Washington Luís (Avenida da Caminhada) e na Rua Cunha Bueno (próximo a Praça dos Imigrantes). Os galhos das árvores foram forçados, quebrados e deixados no local, sem qualquer motivo.

A SAAMA informa que esse ato de quebrar os galhos prejudica o desenvolvimento das árvores, pois ela não consegue cicatrizar corretamente, ocasionando o apodrecimento do galho, ou então, deixando esse galho exposto a “doenças”, podendo levar a morte por completo da espécie.

De acordo com o art. 49º da Lei Federal 9605/98 torna-se crime “destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada”.

A Resolução SMA 32/2010 dispõe sobre a proibição de destruição ou danificação de árvores, inclusive de ornamentação, regulamentando respectivas multas que poderão ser aplicadas no município.

Pedimos a colaboração da população, caso flagre alguma situação de vandalismo como essa, que nos ajude e denuncie quem comete esse ato que pode prejudicar a arborização urbana do município.

Lembrando, que a poda das árvores localizadas em espaço público é de total responsabilidade da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, e em caso de necessidade é só entrar em contato através do telefone (15) 3384-3470.