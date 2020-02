PUBLICIDADE

A Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria de Esportes, Turismo, Lazer, Juventude e Eventos, informa a programação do tradicional Carnaval de Rua de Cerquilho, que acontecerá de 21 a 25 de fevereiro de 2020.

Durante esse período, a folia se divide em três grandes momentos: as matinês, os desfiles dos carrões e o agito dos trios e os carrões na Praça da Prefeitura.

De 22 a 25 de fevereiro, das 16h às 19h, acontecem as divertidíssimas matinês para toda a família na Rua dos Quiosques, de frente para o palco externo do Teatro Municipal, com banda.

A folia a noite fica por conta de 9 trios elétricos, 20 carrões e 3 ônibus em volta da Prefeitura Municipal. De 21 a 24 de fevereiro, o som rola das 23h às 04h e no dia 25/02 das 19h às 00h.

O desfile dos tradicionais carrões acontecerá no domingo e na segunda, dias 23 e 24, a partir das 20h, também na Rua dos Quiosques. O resultado final do concurso de carrões será divulgado na terça, dia 25 de fevereiro, às 19h, em frente ao palco externo do Teatro.

Venha curtir com a gente o melhor Carnaval do interior!