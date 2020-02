PUBLICIDADE

Com uma programação recheada, nosso carnaval começará na sexta-feira, 21/02, com a festa do Vermelho e Branco na Praça Central e vai até terça-feira, 25/02, com a apresentação da Banda Asas da Lua.

Na segunda-feira, 24/02, teremos o desfile da Escola de Samba Zetaliê juntamente com a participação do Bloco Kaveira, da cidade de Conchas. Em seguida desfile dos blocos.

Está programada uma matinê para as crianças, que acontecerá no domingo, além de deliciosas marchinhas no Coreto Central e, muita música e dança no palco principal.

SEXTA-FEIRA, 21/02: Festa do Vermelho e Branco com a Corporação Musical Lira Santa Cecília. Logo em seguida pagode com o Grupo Zuaê;

SÁBADO, 22/02: Banda Esquema Diferente. Logo em seguida DJ Squared;

DOMINGO, 23/02: Banda Virada do Século. Em seguida DJ Bord Action;

SEGUNDA-FEIRA, 24/02: Banda Dr. Jack;

TERÇA-FEIRA, 25/02: Banda Asas da Lua.