No dia 13 de fevereiro, o Prefeito Aldo Sanson e o Superintendente do SAAEC Márcio Gaiotto participaram da 1ª Cerimônia de Liberação de Recursos do FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos em 2020, com a presença do Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente Marcos Penido e do Secretário do Desenvolvimento Regional Marco Vinholi.

A cidade de Cerquilho teve seu projeto aprovado e conseguiu um convênio no valor de R$ 3.923.165,75 para execução das obras do Sistema de Esgotamento de efluentes para a Bacia do Córrego Cachoeira 2ª etapa.

A obra prevê a substituição de rede subdimensionada por novas, feitas de material apropriado e com capacidade para atender o crescimento da cidade, visando também demandas futuras do município.

Ao todo, a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente assinou 85 contratos que somam R$ 52 milhões de investimentos em ações para melhoria dos recursos hídricos em 72 municípios do Estado de São Paulo.