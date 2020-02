PUBLICIDADE

Márcio encantou-se, pois, as personalidades notáveis se encantam quando morrem. Márcio é um ilustríssimo Cesariolangense, mas é um cidadão do mundo, pois ao residir fora do seu rincão projetou-se como emérito educador, e sua contribuição para a educação vai além das fronteiras nacionais. Em sua mocidade, Márcio foi secretário da então Escola Estadual de Cesário Lange, posteriormente denominada E.E.S.G. “Aristeu Vasconcelos Leite”. Pela sua dedicação e competência demonstradas quando exerceu essa função foi nomeado seu diretor. Na posse deste cargo, suas asas levaram-no às alturas do mundo educacional, e transformou essa escola em um modelo educacional libertário, digno dos sonhos dos educadores que pretendem fazer da educação um instrumento não só de conhecimentos sistemáticos, mas prioritariamente como um espaço de exercício da cidadania, através do qual a juventude se prepara para viver em uma sociedade livre e democrática. Educador em um período conturbado da história nacional, Márcio sabia como desviar-se dos obstáculos colocados pelo regime militar, que vigiava severamente toda iniciativa educacional que contrariasse seu autoritarismo. Márcio foi um diretor de escola centrado no interesse dos alunos, e estimulava toda iniciativa educacional dos professores mais criativos, identificados com programas adequados aos mais legítimos anseios da nossa juventude. Tornou-se uma liderança respeitada por alunos, pais e professores, e soube canalizar esse respeito generalizado em benefício da escola. Conseguiu a participação dos pais dos alunos nas iniciativas que contribuíam para a educação dos seus filhos, e com esta estratégia ampliou a biblioteca escolar, dotando-a de obras fundamentais indicadas pelos professores, estimulou as atividades do grêmio escolar, montou no salão de reuniões um ambiente com os mais avançados recursos audiovisuais da época, e tornou a nossa escola um modelo para a região. Elegeu-se vereador na legislatura de 1977 a 1982, e presidiu com competência a Câmara Municipal de Cesário Lange. Sua visão humanista da educação despertou a atenção de educadores pioneiros em projetos educacionais alternativos aos modelos dominantes no sistema educacional brasileiro daquela época. Convidado a participar de um desses projetos, foi residir na capital paulista, onde trabalhou na área educacional até recentemente. Além de educador, Márcio foi um cultivador do gênero musical jazzístico e colecionou uma admirável discoteca. Foi também músico da banda New Sound Six, uma formação musical profissional centrada em músicos de Cesário Lange, mas que fez sucesso em todo estado de São Paulo. Sua trajetória de vida é marcada pela raríssima, mas equilibrada união entre o Márcio educador e o Márcio músico. Ou seja, Márcio soube como harmonizar a ética e a estética em sua vida, um amálgama que resultou em sua visão libertária da educação. Não é sem motivo que ao ler a História da Música Ocidental, concordou com o seu autor, Otto Maria Carpeaux, que escreveu: -Se um dia a Nona Sinfonia de Beethoven estiver esquecida, perderemos uma parcela da nossa humanidade.