Para os dias de folia, a Elektro irá intensificar o quadro de equipes, com o objetivo de atuar rapidamente em caso de ocorrências. E para garantir a segurança dos foliões, a concessionária reforça o alerta para algumas medidas com a rede elétrica. Segundo os registros da empresa, as três principais causas de acidentes nesta época do ano são: o contato entre a fiação e pessoas que estão em cima de trios elétricos, as ligações provisórias do comércio informal, quando são feitas de maneira irregular e a direção perigosa, o excesso de bebidas alcoólicas pode resultar em acidentes envolvendo veículos e postes de energia.

Dicas de segurança durante os dias de folia:

Fique atento à altura do trio elétrico ou do carro de som, pois é necessária a distância mínima de dois metros abaixo da rede elétrica; em caso de colisão entre carros e postes, não se deve tocar ou se aproximar dos cabos caídos no solo e das partes metálicas dos veículos para evitar risco de choque elétrico;

Respeite a distância de segurança necessária entre os enfeites e a rede elétrica;

Os enfeites devem ser confeccionados, preferencialmente, em plástico. Não utilize materiais condutores de eletricidade, como fitas metalizadas, papel alumínio ou laminado fios de cobre. Mesmo que os objetos arremessados não sejam metálicos, nunca devem ser lançados contra os fios, porque adereços de papel, quando molhados, podem ser condutores de energia;

Ao hastear bandeiras de escolas de samba, mantenha-as longe das fiações;

Não suba em postes para colocar faixas e placas para decoração de carnaval, pode provocar um acidente fatal