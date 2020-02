PUBLICIDADE

O Carnaval, a festa mais populares do Brasil, acontece em fevereiro ou março, nos três dias que antecedem a Quaresma. E uma festa móvel, ou seja, não tem data fixa.

Não se sabe exatamente como o Carnaval surgiu. Parece que teve origem na Antiga Roma.

O Carnaval brasileiro começou com o entrudo, festa popular trazida pelos portugueses. O entrudo manifestou-se no período do Brasil colônia e também no Império. Em Recife existe até hoje. Nesta festa, os foliões jogavam uns nos outros água, ovos, farinha, pós de vários tipos, como a cal, etc. Como as comemorações fossem ficando cada vez mais violentas, o entrudo acabou sendo proibido.

A primeira escola de samba, a Deixa Falar, data de 1920. Hoje, as escolas de samba são sociedades civis registradas, constituídas por grupos de foliões organizados e fantasiados que disputam prêmios entre si. Cantam sambas-enredo com temas em que figuram lendas, mitos, acontecimentos históricos, grandes vultos brasileiros. As maiores e mais famosas são as do Rio de Janeiro. Quem já não ouviu falar na Portela, na Estação Primeira de Mangueira, no Império Serrano, na Beija-Flor, na Imperatriz Leopoldinense, na Mocidade Independente de Padre Miguel?

Os desfiles das escolas de samba são espetáculos muito conhecidos, que atraem milhares de turistas do mundo inteiro. O desfile obedece a certas regras, dentre as quais a apresentação de abre-alas, comissão de frente, porta-bandeira e mestre-sala e passistas.

Vários ritmos já animaram o Carnaval, mas hoje predominam o samba, as marchas carnavalescas e o frevo. Entre os grandes compositores de músicas carnavalescas do passado, podem ser citados: Chiquinha Gonzaga. Noel Rosa, Pixinguinha, Lamartine Babo, Ari Barroso.

Atenção foliões. Devido as obras de drenagem na Rua do Comércio, o local de realização do Carnaval 2020 em Cesário Lange foi alterado. A festa acontecerá no NIC e será aberta ao público.

Confira a programação: Duas noites e duas matinês de muita diversão e alegria.

Sábado, dia 22 de fevereiro

Às 13h, Matinê

Brinquedos infláveis, pintura de rosto, confete e serpentina

Às 22h, Noite do Samba

Grupo Star Dance Detona e Grupo KKS

Domingo, dia 23 de fevereiro

Às 13h, Matinê.

Brinquedos infláveis, pintura de rosto, confete e serpentina.

Às 22h, Noite da Marchinha

Banda Furiosinha

Animação dos DJS da Studio FM. Participe. Venha e traga a sua família.