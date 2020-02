PUBLICIDADE

Entre os dias 21 e 26 de fevereiro, a CCR SPVias, empresa fiscalizada pela ARTESP (Agencia de Transporte do Estado de São Paulo), estima 633 mil veículos trefeguem por suas rodovias no feriado prolongado devido ao carnaval.

A Operação Carnaval terá inicio a oh de 21 de fevereiro (sexta-feira) e seguira ate as 24h do dia 26 de fevereiro (quarta-feira). Nesse período, toda a frota de veículos da Concessionaria estará em operação para inspecionar o trafego e prestar socorro medico e mecânico, que pode ser solicitado através do 0800 703 5030, gratuitamente, 24h por dia.

O maior movimento esperado é na rodovia Castello Branco (SP-280), principal ligação para os municípios de Quadra, Cesário Lange, Torre de Pedra, Porangaba, Bofete, Pardinho, Itatinga, Iaras e Águas de Santa Barbara. A previsão ´que 391 mil veículos passem por esse trecho.

Nas Rodovias Antonio Romano Schincariol e Francisco Alves da Silva Pontes (SP-127), entre os municípios de Tatuí e Capão Bonito, a expectativa é de 76 mil veículos.

Na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), nas proximidades de Itapetininga, Alambari, Sarapuí e Araçoiaba da Serra, o movimento esperado é de 67 mil veículos.

Na Rodovia Francisco Aves Negrão (SP-2258), que atravessa os municípios de Capão Bonito, Taquarivaí, Itapeva, Buri e Itararé, o movimento esperado é de 48 mil veículos.

Na Rodovia João Mellão (SP-255), região de Avaré, devem trafegar aproximadamente 50 mil veículos.

21/02/2020 (Sexta-feira) 14h às 22h – Sentido interior;

22/02/2020 (Sábado) 7h às 14h – Sentido interior;

25/02/2020 (Terça-feira) 14h às 19h – Sentido capital;

26/02/2020 (Quarta-feira) 9h às 18h – Sentido capital.

As condições de trafego podem ser obtidas on-line, em tempo real, no site www.grupoccr.com.br/spvias