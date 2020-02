PUBLICIDADE

O vereador Canjica (Antonio Carlos de Arruda), fez um requerimento que foi lido em plenário, onde pede ao prefeito, o envio das providências que foram tomadas a respeito do padeiro da prefeitura que foi visto e filmado praticando atos de cunho sexual, pegando em diversas partes de seu corpo, inclusive partes genitais, concomitante, enquanto preparava a massa do pão que seria entregue em nossas escolas.

Este vídeo partiu de dentro da própria padaria da cozinha piloto da Prefeitura Municipal de Cesário Lange e foi compartilhado nas redes sociais, tendo sido levado a conhecimento público em 2019.

O vereador fez este requerimento para obter melhores informações sobre o caso, para poder dar uma explicação aos munícipes o qual se preocupam e que até hoje não sabem o que foi feito após esse episódio repugnante, que ocorreu dentro de um dos setores da prefeitura por um funcionário público, que por sua vez é pago com o salário que os próprios moradores têm que arcar.

As pessoas tem o direito de saber se esse indivíduo foi devidamente punido, pois seus atos são repugnantes por se tratar de um ambiente, público, de trabalho e principalmente por ser voltado a alimentação.

Esse vídeo foi gravado uma só vez, mas com a liberdade que ele demonstra durante a filmagem dá a entender que aquilo é algo comum para ele, e que talvez essa não tenha sido a primeira vez.

Os pais mandam os filhos para a escola todos os dias, achando que serão tratados com o mesmo capricho que são tratados em casa e que estarão seguros, mas de repente se deparam com esse completo descaso.

Cesário Lange é muito grata a Câmara e aos vereadores por não deixarem assuntos como este passarem batidos. E em especial agradecer o vereador Canjica por ter feito o requerimento, Parabéns.