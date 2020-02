PUBLICIDADE

A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo vem, em nome da pessoa de Angelina Bueno, do Prefeito Miguel Tomazela e do vice Osmarzinho, parabenizar a equipe SEJEL de Laranjal Paulista que sagrou-se campeã no Campeonato de Futsal “Felipe Gazzola – 2020”.

Parabenizar também a equipe do Atlético da cidade de Tatuí, muito bem comandada pela Sra Laura Morais da Silva que sagrou-se vice-campeã e à equipe Real Madruga da cidade de Conchas que levou o título de terceiro lugar.

Foram nove dias de intensas disputas futebolísticas que movimentou o Ginásio de Esportes de nossa cidade, que trouxe doze equipes de várias cidades da região e que motivou e valorizou a prática do esporte de forma amiga e saudável.

Nosso agradecimento especial à família Gazzola por permitir que usássemos o nome do jovem Felipe num evento dessa grandeza, nosso agradecimento a todos que foram lá prestigiar as partidas, e, nosso agradecimento a todos que trabalharam na organização: aqui registro meu agradecimento ao estagiário da Secretaria de Cultura Savóia, meu agradecimento à equipe de Saúde de nosso Município por ter disponibilizado ambulância e profissionais que ficaram de prontidão na cobertura do evento. Nosso agradecimento à equipe da Polícia Militar que também nos auxiliou na ronda e segurança. Nosso agradecimento à família Trama sempre cuidadosa com o Ginásio de Esportes. Nosso agradecimento à professora Adriana Molitor que acompanhou todo o processo de realização do campeonato, desde a escrita dos editais até a entrega dos troféus. Nosso agradecimento a equipe do Tomate, que muito bem comandou as 20 partidas de futsal que aconteceram no ginásio e enfeitaram nossa cidade.

Enfim, foi um campeonato que entrará para a história. A casa ficou cheia e os elogios quanto a organização tem nos surpreendido.

Muito obrigada a todos!