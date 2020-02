PUBLICIDADE

A Prefeitura de Cerquilho através da Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica informam que de 10 de fevereiro a 13 de março acontece a primeira etapa da Campanha de Vacinação contra o Sarampo, voltada a crianças e jovens de 5 a 19 anos de idade.

Todas as Salas de Vacinação das Unidades Básicas de Saúde de Cerquilho estarão funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

No dia 15 de fevereiro, sábado, teremos o Dia D de vacinação seletiva, ou seja, apenas para pessoas de 5 a 19 anos de idade que estão com o esquema de vacinação incompleto. As Unidades Básicas de Saúde do Parque Alvorada, Di Napoli e Centro ficarão abertas das 8h às 16h.

É importantíssimo lembrar que em 2019 o vírus do Sarampo voltou a circular no estado de São Paulo e a vacinação é a única forma de prevenir a doença. No ano passado, Cerquilho registrou 5 casos confirmados de Sarampo, por isso, é essencial que você verifique se tomou todas as doses necessárias, em caso de dúvida, procure uma unidade básica de saúde.