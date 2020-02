PUBLICIDADE

Foi realizada no dia 06 de fevereiro a 1º Sessão Ordinária da Câmara Municipal do ano de 2020, onde estiveram presentes todos os vereadores.

No início na sessão, foram lidas as correspondências recebidas e em uma delas o Prefeito Dinho responde a um requerimento feito em 2019 que pede esclarecimento sobre os vencimentos do Procurador Municipal,” informa em resposta a tal requerimento, esclarece que a administração por força de pronunciamento judicial, expresso decisão protocolada pelo juízo, culminará com pleno resguardo de informações, pois o procedimento foi posto sobre segredo de justiça, sem qualquer ressalva”.

Logo em seguida Foram lidas as indicações deste ano e posteriormente os novos requerimentos.

Um deles, foi o requerimento do Vereador Canjica nº 003/2020- Requerimento que pede explicações ao Sr Ronaldo Paes de Camargo, Prefeito Municipal, para que se digne a enviar a está casa legislativa informações sobre o porquê do veículo oficial estar estacionado em frente do Supermercado Libardi, fora do horário de expediente, no mês de dezembro, conforme informações de imagens divulgadas nas redes sociais, por cidadãos cesariolangenses. Tal requerimento justifica-se e faz-se necessário, para maior conhecimento deste vereador e desta casa legislativa. Gerando polêmica dentro da casa legislativa, quando o vereador Roque Manes, em tribuna livre, disse que votaria contra o tal requerimento, pois esse assunto era algo muito pequeno. Com a palavra livre o vereador Marcos Vinicius em tribuna pegou o regimento interno, que todos juraram cumprir quando tomaram posse e em resposta a Roque Manes leu o parágrafo onde diz que é dever do vereador fiscalizar (“prometo exercer, na plenitude, o mandato outorgado pelo povo cesariolangense para elaborar leis, expressões da vontade popular, E PARA FISCALIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CUMPRINDO PRINCÍPIOS E PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, da constituição estadual e da lei orgânica do município de Cesário Lange”.) Canjica completa dizendo que recebe um salário para fiscalizar e enquanto tiver recebendo para fazer isso continuará fiscalizando e cobrando o que estiver errado.

Depois de todo esse debate o requerimento foi aprovado em votação com três votos contrários (Roque, Miltinho e Zé da Máquina).