Atenção, jovem brasileiros, do sexo masculino, que nasceram no ano de 2002, tem até 30 de junho de 2020 para fazer o Alistamento Militar Obrigatório.

O período de Alistamento Militar inicia no primeiro dia útil do mês de janeiro e vai até o último dia útil de junho do ano que completa 18 anos.

Para realizar o alistamento, o jovem deve comparecer na Junta de Serviço Militar do município onde reside ou acessar o site www.alistamento.eb.mil.br, preencher o formulário de alistamento militar e informar o número do CPF para validação dos seus dados pessoais. Para concretizar o Alistamento on-line, é obrigatório apresentar os documentos na Junta do Serviço Militar.

O Alistamento Militar é obrigatório. Quem não fizer terá que pagar multa, além de ficar impedido de tirar passaporte, ingressar no serviço público, ser matriculado em qualquer estabelecimento de ensino ou receber qualquer prêmio.

Para maiores esclarecimentos, informe-se na Junta de Serviço Militar de seu município:

Junta de Serviço Militar 040 – CESÁRIO LANGE – SP

Local: Prefeitura Municipal de Cesário Lange

Praça Padre Adolfo Testa, nº 651 – Centro

Telefone: (15) 3246-8600 – Falar com Gislaine

Horário de atendimento: das 8h às 11h (de segunda a sexta-feira).