Neste domingo a partir das 13h00, no Restaurante Hangar Grill em Cesário Lange estará sendo realizado o evento ‘‘Domingo Sertanejo com desafio de Cururu’’ com apresentação de cantores, duplas sertanejas e os cururueiros Zezão Neto / Hélio Sucegan e Zuardo Ruivo / Rosarinho Paes. A apresentação será de Hélio Beijo Frio que receberá uma homenagem.

Popularmente conhecido como Hélio Beijo Frio, tatuiano, natural do bairro Guaxingú, nasceu em 8 de setembro de 1949, filho de José e Maria Concilia (In memoriam). Seu nome popular surgiu por causa da Sorveteria Beijo Frio, a qual foi proprietário durante 18 anos. A mesma ficava localizada na Rua XI de Agosto e, depois, na Rua José Bonifácio. Então, devido ao nome da sorveteria, Aurélio ficou conhecido por Beijo Frio. Nos anos 80, Tatuí vivenciava seus melhores momentos na realização dos rodeios e, por esse motivo, Hélio foi um dos responsáveis pela criação do Clube de Rodeio Tatuiano. Ele também foi apresentador do Torneio Estadual de Cururu, promovido pelo Conservatório de Tatuí. Iniciou suas atividades como radialista na Rádio Notícias de Tatuí, em 1998, apresentando o “Roda de Violeiros”, programa dividido em duas partes, com cururu e duplas sertanejas. Foi assim que Helinho conseguiu divulgar a música sertaneja raiz e os costumes de nosso povo, enaltecendo a cultura e preservando a memória. Atualmente, Helinho também apresenta o programa “Tarde Total”, que divulga a música de tradição e raiz pela Rádio Notícias de Tatuí. Sempre envolvido em causas nobres e sociais, o tatuiano carrega a cidade em seu coração e é um amigo que reconhece o valor dos amigos. “Alegre, apesar dos percalços da vida, sua estatura é pequena, mas o seu coração é do tamanho do mundo”

‘ O Restaurante Hangar Grill está localizado na Rua Francisco Ribeiro da Silva, 172 – Bairro Jardim Europa Cesário Lange. Participe! Traga a sua família!