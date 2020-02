PUBLICIDADE

No dia 27 de março acontecerá em Tramandaí, Rio Grande do Sul, o lançamento do projeto e do aparelho MTX – Matrix Monitor da Cnoga Medical. O MTX é um dispositivo aprovado pela ANVISA, que faz exames laboratoriais não invasivos. Utilizando a análise fotográfica do tecido dos capilares da ponta do dedo, o MTX analisa 16 parâmetros biológicos diferentes em segundos.

Em um único dispositivo podem ser realizados os seguintes exames:

PA (sistólica e diastólica), Pressão Arterial Média (MAP), gráficos da variação da PA. Pulso, Onda de Pulso Periférico (PPW), Frequência de Pulso Periférico (PPR), Sp O2, (saturação de oxigênio), O2, CO2, PCO2, PO2, CO, (débito cardíaco) Hemoglobina (Hb), Hematócrito (Hct), pH, VS (Volume Sistólico), SVV (Variação do Volume Sistólico), Contagem de Hemáceas, Viscosidade Sanguínea.

Essa tecnologia promete trazer economia na área da saúde pública, pois os exames são feitos de forma rápida, indolor e sem sangue, durante a consulta médica nas UBSs ou visita do Agente de Saúde na residência do cidadão.

Combinando o MTX com o aplicativo móvel da Cnoga Medical e serviços baseados em nuvem, os profissionais e organizações de saúde têm fácil acesso aos dados médicos para uma melhor gestão de doenças, permitindo assim verdadeiro monitoramento remoto contínuo, preventivo e eficaz para a população.

O evento será realizado na SAT, em Tramandaí – RS, previsto para começar às 16h, contará com a presença do Cônsul de Israel no Brasil, Diretores da Cnoga Israel e Brasil, Governador de Porto Alegre, Prefeitos e Secretários de saúde de 23 municípios e autoridades políticas.