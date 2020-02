PUBLICIDADE

Estão abertas as inscrições para a Palestra de Turismo Rural. O evento é gratuito e acontece nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, na sede do Sindicato Rural. Serão 10 módulos para identificação de oportunidades e promoção de oportunidades no setor. Entre os assuntos a serem abordados estão: gestão de empreendimentos, meios de hospedagem, meios de alimentação, ponto de venda de produtos, atividades e atrações turísticas em áreas naturais, resgate gastronômico entre outros. Os interessados devem comparecer ao próprio Sindicato ou entrar em contato pelo telefone (15) 99700-4853 (falar com Paloma).