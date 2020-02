PUBLICIDADE

A Prefeitura de Tatuí, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com o CERISO (Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da Bacia dos Rios Sorocaba e Médio Tietê) e com o FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), terá, a partir da primeira quinzena de fevereiro, uma nova proposta em limpeza urbana, mais eficiente e planejada, com a mecanização da coleta de resíduos domésticos, feita por meio de contentores de lixo.

Com isso, a qualquer dia e horário, o munícipe poderá depositar o lixo nos contentores que serão colocados, em duplas, nas ruas e avenidas, garantindo a separação do lixo doméstico.

Para esta fase inicial, serão implantados no município 318 contentores de 1000 litros cada, sendo 159 com a cor verde (para descarte de resíduos recicláveis) e 159 com a cor azul (para descarte de resíduos orgânicos). Eles serão colocados de maneira escalonada, sendo que os primeiros serão dispostos um setor da Vila Dr. Laurindo, a partir da Avenida São Carlos, até as proximidades da E.E. Lienette Avallone Ribeiro. Os horários de coleta continuarão os mesmos.

Os contentores evitarão que o lixo se espalhe e suje as ruas, causando entupimento de bueiros, enchentes e demais problemas. Além disso, eles minimizarão o mau cheiro, a proliferação de insetos, a exposição do lixo à chuva e animais, o vazamento de líquidos e otimizarão a coleta, que passará a ser feita com o mínimo contato humano, facilitando o trabalho dos coletores.

É importante ressaltar que, após a implementação da coleta mecanizada, o lixo descartado em lixeiras em frente as residências destes bairros, não será mais recolhido. Portanto, será preciso que o morador deposite o lixo em sacos plásticos e descarte-o nos contentores, que estarão disponíveis todos os dias e horários.

Mais informações podem ser obtidas com o Departamento Municipal de Meio Ambiente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, pelo telefone (15) 3205-1082.

Como funcionará a coleta mecanizada? – O lixo ensacado deverá ser depositado no contentor da sua rua. O caminhão da coleta estacionará ao lado do contentor, para o coletor acoplar o contentor aos braços mecânicos do caminhão. O contentor será suspenso e o lixo despejado no caminhão compactador.Os resíduos serão transportados até o aterro sanitário (resíduo não reciclável) ou até a cooperativa (resíduo reciclável).

Ações necessárias nesta proposta – Para que a coleta mecanizada seja eficiente, é fundamental que cada morador cumpra a sua parte neste processo. Por isso, fique atento as ações necessárias: É preciso descartar os resíduos recicláveis (plástico, papel, vidro e metal) no contentor verde, e os resíduos orgânicos (alimentos orgânicos e resíduo de banheiro) no contentor azul; Os contentores não são destinados a entulhos, pneus, aparas de jardinagem, móveis velhos e lixo eletrônico; Não mude os contentores de lugar; Após depositar o lixo, feche a tampa do recipiente; Não coloque fogo nos contentores. Eles são feitos de plástico; Após a implementação da coleta mecanizada, o lixo colocado em lixeiras em frente às casas não será mais recolhido, portanto, use o contentor; Use sacos plásticos para descartar o lixo nos contentores, colaborando para evitar animais e insetos perto de sua residência; Preserve os contentores, para que estejam sempre em bom estado para o uso de todos. O que depositar nos contentores – Os materiais recicláveis que devem ser descartados no contentor verde são: plástico (garrafas PET, sacos, cano PVC, brinquedos, embalagem e copos descartáveis); papel (papelão, cadernos, revistas, jornais, embalagens Tetra Pak, cartolinas, folhetos e caixas); vidro (frascos, potes, garrafas e copos); e metal (canos, chapas, latas de alumínio, tampos e panelas).

Os materiais não recicláveis que devem ser descartados no contentor azul são: orgânico (qualquer alimento de origem orgânica) e resíduo de banheiro (papel higiênico, papel toalha, lenço de papel, absorventes e papel engordurado).