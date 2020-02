PUBLICIDADE

Já começou o período da declaração anual de faturamento do Microempreendedor Individual, a declaração é obrigatória mesmo que você não tenha tido movimento financeiro através da MEI. O prazo final é 31 de maio.

Em caso de dúvidas sobre o procedimento, você pode realizar a sua declaração na unidade do SEBRAE AQUI, onde você também pode realizar a abertura, alteração e baixa da MEI, tudo isso gratuitamente.

Para mais informações ligue (15) 3284-5767 ou consulte nossa equipe pessoalmente no prédio do Centro de Formação Profissional “Eliana Sacconi Ruy Sanson”, localizado na Avenida Corradi II, 380 – Jardim Esplanada.