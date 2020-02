PUBLICIDADE

O departamento de esportes informa que a partir de amanhã dia 04 estarão abertas as inscrições para os projetos esportivos nas modalidades:

Futsal masculino dos 08 aos 16 anos, futsal feminino dos 10 aos 16 anos, tênis de campo a partir dos 10 anos, voleibol masculino e feminino dos 10 aos 16 anos, basquetebol dos 12 aos 16 anos, natação dos 8 aos 16 anos e futebol de campo masculino e feminino dos 08 aos 17 anos.

Dias e horários:

Segunda feira

Tênis de campo: 14:00 dos 13 aos 15 anos; 15:00 dos 10 aos 12 anos; 17:00 acima de 15 anos

basquetebol: 17:00 dos 12 aos 16 anos

voleibol: 14:00 dos 10 aos 16 anos

Quarta feira

Natação: 14:00 dos 14 aos 16 anos; 15:00 dos 11 aos 13 anos; 16:00 dos 08 aos 10 anos

Futsal feminino: 17:00 dos 10 aos 16 anos; Terças e Quintas feira

Futsal masculino: 9:00 dos 08 aos 12 anos; 10:00 dos 13 aos 16 anos; 14:00 dos 14 aos 16 anos; 15:00 dos 08 aos 10 anos; 16:00 dos 11 aos 12 anos

Futebol de campo

Campo do centro: Terça feira 15:30 sub 15 e sub 17; 17:00 feminino

Quarta feira 15:00 feminino; 16:00 sub 11 e sub 13 ; 17:00 sub 09

Quinta feira 15:30 sub 15 e sub 17

Sexta feira 15:30 sub 11 e sub 13; 17:00 sub 09

Campo da fazenda velha

Quarta feira 08:30 dos 08 aos 16 anos

Campo dos torninos

Terça feira 09:00 dos 08 aos 12 anos

Quinta feira 15:30 dos 13 aos 16 anos

As inscrições podem ser feitas no departamento municipal de esportes situado a rua Nossa Senhora Aparecida anexo a piscina municipal das 13:30 as 17:30 de segunda a sexta.

Os esportes de quadra iniciam no dia 10 de fevereiro e os esportes de campo no dia 04 de fevereiro.