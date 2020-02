PUBLICIDADE

Corporação Musical Imaculada Conceição veio de Itapecerica da Serra para fechar nossa programação especial

Foi uma tarde de arrepiar

Nosso Coreto Central estremeceu com a batuta de músicos da mais ilibada categoria.

Esse dia ficará para sempre na memória de muita gente. Uma data onde reuniu-se no Coreto Central da nossa pequena cidade Mestres da Música, pessoas que ajudaram a escrever a história da música em nosso Município, pessoas que respiram a boa música e levam o nome de Pereiras por onde vão.

Foi uma tarde deliciosa, uma tarde de homenagens e belas estórias. Uma tarde de muito bate-papo com os amigos. Uma tarde que ficará para sempre no álbum da família do Maestro Elias Evangelista da Silva.

Que Deus abençoe todos os integrantes da Corporação Musical Imaculada Conceição e que possam retornar brevemente para mais espetáculos musicais.

Nosso especial agradecimento!