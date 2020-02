PUBLICIDADE

No dia 27/01 teve início a pavimentação asfáltica do 3º trecho que está sendo duplicado da Marginal do Manduca, numa extensão de 1,2 quilômetro, a partir da ponte do Jardim Colina Verde (rotatória das ruas Rotary Club com a Caridade III). A obra, que teve início no 2º semestre do ano passado, ainda contemplou um grande serviço de drenagem e sistema bolsacreto para conter a erosão das margens do Ribeirão do Manduca.

A novidade no serviço é a interdição da ponte do Jardim Lírio a partir da segunda-feira (03/02), no trecho onde a Marginal do Manduca cruza com a rua Chiquinha Rodrigues. O trânsito no local estará paralisado para obras por cerca de 30 dias. No local, além da construção de uma rotatória, haverá uma intervenção no asfalto próximo à ponte, para evitar o acúmulo de água em dias de chuva. Uma outra obra é prevista logo após esse serviço, no acesso ao Jardim Lírio e Residencial dos Ipês, para recompor o asfalto e a readequação de uma outra rotatória, já existente.

No período que estiver interditada a ponte do Jardim Lírio, haverá mudanças no trânsito de veículos. A rota que está sendo indicada para os veículos leves (carros e motos) são vias que passam pelos bairros Residencial dos Ipês, Jardim Bela Vista e Jardim Colina Verde, dando acesso à rua Rotary Club, próximo ao Cat-Sesi “Wilson Sampaio”. Já os veículos pesados estão proibidos. Exceções serão reservadas apenas com o prévio conhecimento do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Tatuí, que irá fiscalizar a utilização desta rota temporária.

“As obras da Marginal do Manduca trazem um pouco de incômodo aos motoristas e moradores, mas são necessárias. A duplicação deste novo trecho da Marginal do Manduca é estratégico para a reestruturação viária de Tatuí, inclusive para incentivar o nosso crescimento econômico, pois novos investimentos por parte do empresariado só surgem com uma infraestrutura adequada”, destacou a prefeita Maria José Vieira de Camargo, que só esta semana esteve três vezes no local das obras.

Marginal do Manduca – Uma das principais “artérias” viárias de Tatuí, a Marginal do Manduca está sendo duplicada desde 2017, logo após a reconstrução das pontes do Manduca, Jardim Junqueira e do Jardim Colina Verde. A primeira etapa foi entregue em dezembro de 2017. Neste trecho, a via ganhou mão dupla nos dois sentidos, canteiro central, rotatória na interligação com a Avenida Domingos Bassi e teve o asfalto reconstruído até a Avenida São Carlos.

O segundo trecho foi concluído junto com a ponte do Jardim Paulista, em dezembro de 2018. A obra envolveu a recuperação da rua Lions Club até a bifurcação e a reconstrução da ponte que liga o Jardim Paulista à Vila Dr. Laurindo.

Agora, está em obra o trecho a partir da ponte do Jardim Colina Verde até a rua Chiquinha Rodrigues. Os serviços fazem parte do último lote do Programa “Asfalto Novo” e somam um valor aproximado de R$ 4 milhões.

O dinheiro é proveniente de linha de crédito do programa Pró-Transporte (valor total de R$ 10 milhões), uma ação do Ministério das Cidades, executada por meio da Caixa Econômica Federal com a Agência Desenvolve SP, do Governo do Estado.