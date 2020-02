PUBLICIDADE

No dia 02 de fevereiro começou o Campeonato Amador Regional 2020, que vem se tornando um dos principais campeonatos de futebol da região. Esta edição promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos, contando com a participação de 16 equipes da nossa região que foram divididas em 04 grupos, confira:

Grupo A: Ótica Santa Luzia/ Madeireira Turatti/ Ouro Negro e Grêmio Paulista (Laranjal).

Grupo B: União (Pereiras)/ Amizade (Tatuí)/ Bayern de Alambique/ Atlético Angatuba (Angatuba).

Grupo C: Juventude/ Estação (Pereiras)/ Real Júnior (Tatuí)/ Fazenda Velha.

Grupo D: Fba (Tatuí)/ Vila Brasil/ Atlético Tatuí (Tatuí)/ Palmeiras de Quadra-Aston Villa (Quadra).

Os jogos acontecem aos domingos no estádio municipal João Casemiro de Campos a partir das 08:30 com entrada franca.

Os esultados da primeira rodada do amador regional 2020 que aconteceu dia 02 de fevereiro: Ótica Santa luzia 1 x 3 Ouro Negro

União Pereiras 5 x 1 Bayern de Alambique

No próximo domingo dia 09 dois clássicos marcam a rodada, confira

08:30 Juventude/Ipiranga x Fazenda Velha

10:30 FBA x Atlético Tatuí