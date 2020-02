PUBLICIDADE

Leucemia é um câncer que acomete as células do sangue. A campanha Fevereiro Laranja abre 2020 para alertar sobre esse tipo de mal, que afeta mais de 10 mil de pessoas por ano no Brasil, segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer) do Ministério da Saúde.

A principal característica é o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. “O corpo costuma dar sinais de que algo não vai bem. Se notar algum sintoma diferente, mesmo que discreto, procure assistência médica”, alerta a médica onco-hematologista Dra. Lisa Aquaroni Ricci, do Instituto de Oncologia de Sorocaba (IOS).

Existem muitos tipos de leucemias e, de acordo com as células acometidas, elas são divididas em mielóide ou linfóide. Também podem ser classificadas como agudas, quando há o crescimento rápido de células imaturas, ou crônicas, caracterizadas pelo aumento das células maduras, mas anormais.

A onco-hematologista do IOS ressalta que os principais sintomas decorrem do acúmulo das células doentes na medula óssea e que prejudicam a produção das células normais. A diminuição dos glóbulos vermelhos pode causar anemia, cujos sinais incluem fadiga, falta de ar e palpitação aos esforços.

Além disso, a redução dos glóbulos brancos normais provoca baixa imunidade, deixando o organismo mais sujeito a infecções graves ou recorrentes. A diminuição das plaquetas pode ocasionar sangramentos, sendo os locais mais comuns a gengiva, o nariz e a pele. “Em alguns tipos de leucemias, o paciente também pode apresentar gânglios aumentados, principalmente na região do pescoço e das axilas, febre, suores noturnos, perda de peso sem motivo aparente e dor óssea”, destaca Dra. Lisa.

Com um exame de sangue, é possível detectar alterações e encaminhar o paciente para que se obtenha um diagnóstico preciso. Em caso de alterações indicativas, exames mais específicos identificarão o tipo de leucemia.

O tratamento vai depender de fatores, como: o tipo da leucemia e também de características do próprio paciente, a exemplo da idade. Atualmente, os tratamentos disponíveis incluem quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, transplante de medula óssea ou a associação entre eles, além das novas drogas-alvo específicas, administradas via oral, que vem apresentando resultados surpreendentes. “O transplante é indicado em casos específicos e consiste na substituição de uma medula óssea doente por células normais da medula óssea, com o objetivo de reconstituir uma nova medula saudável”, elucida a médica.

O Brasil está entre os cinco maiores bancos de doação de medula óssea do mundo. Segundo dados do Redome (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea), atualmente há mais de 5 milhões de pessoas doadoras cadastradas no país. Um sistema informatizado cruza as informações genéticas dos doadores voluntários com as dos pacientes que precisam do transplante. Quando é verificada compatibilidade, a pessoa é convocada para efetivar a doação. Na região de Sorocaba (SP), o cadastro de doadores é feito na Colsan (Associação Beneficiente de Coleta de Sangue), localizada na Av. Comendador Pereira Inácio, 564. “Ao se voluntariar, você pode ser a esperança de vida para alguém”, enfatiza a onco-hematologista do IOS.

Mais informações podem ser obtidas pelo site: www.oncologiasorocaba.com.br. O Instituto de Oncologia de Sorocaba está localizado no Centro de Medicina e Saúde, que fica na Av. Comendador Pereira Inácio, 950, Térreo, Jd. Vergueiro, telefone: (15) 3334-3434.