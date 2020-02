PUBLICIDADE

Um acidente de trabalho foi registrado por câmeras de monitoramento de uma borracharia, em Porangaba. A ocorrência foi às 09h49m, dia 24/01.

O funcionário estava calibrando e sentado sobre um pneu de caminhão, que estava no chão, quando o mesmo estourou. O funcionário foi arremessado pra cima e as pessoas próximas se assustaram com o estouro.

O funcionário correu por alguns metros e se deitou no chão, assustado e com dores na perna, causada pelo impacto. Instantes depois, o mesmo se levantou. Ele não sofreu ferimentos e está bem.

Segundo o proprietário da borracharia, a roda era usada e tinha sido comprada, recentemente, por um cliente que a levou para a colocação de um pneu novo, porém, a roda estava torta e, ao encher o pneu, a mesma se desprendeu do aro, causando o estouro.

O funcionário da borracharia estava fazendo o procedimento correto de calibragem, utilizando as medidas de enchimento determinadas pelo fabricante do pneu e se colocando em posição aonde um possível acidente não viesse a atingir seu rosto ou cabeça.