O Prefeito Luiz do Deraldo juntamente com funcionários, receberam na prefeitura um grupo de jovens da Igreja Batista, que realizaram durante toda a semana trabalhos de evangelização por todo o município, com o projeto “Expresso para a vida”, liderado pelo Pastor Souza.

Durante a visita os jovens cantaram e fizeram lindas orações para abençoar os funcionários e toda a administração.

O Prefeito Luiz do Deraldo manifestou apoio ao desenvolvimento do projeto que está iniciando em Porangaba e explicou que iniciativas como estas, têm o objetivo de assistir a comunidade, exercendo o verdadeiro papel da cidadania entre os jovens do município.