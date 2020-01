PUBLICIDADE

Você tem 60 anos ou mais e quer começar 2020 cuidando do corpo e da mente? O CRAS “Vó Carola” tem inscrições abertas para as aulas de ginástica, alongamento e consciência corporal. As atividades acontecem todas as terças-feiras, em dois períodos: das 7h às 8h e das 8h às 9h.

Para participar é necessário cadastrar-se no próprio CRAS, que fica na Rua Governador Pedro de Toledo, 1.400, Bairro da Ponte. Mais informações podem ser obtidas por telefone (15)3283-7892.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos oferecido pelos CRAS aos idosos tem como foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.