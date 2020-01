PUBLICIDADE

Os alunos da Creche Olga, como é conhecida a E.M.E.B “Olga Vasconcelos Leite”, terão uma surpresa na volta às aulas. Nesse início do ano, a unidade passou por diversas melhorias, com o objetivo de oferecer mais comodidade e conforto, tanto para os estudantes, quanto para os educadores. O forro de madeira que foi substituído por PVC, foram instalados novos pisos e revestimentos na cozinha e no refeitório, uma pia com balcão de granito e uma despensa para armazenar os alimentos. O setor de recreação também foi revitalizado. Com escola bonita e bem cuidada, as nossas crianças aprendem mais e melhor.