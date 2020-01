PUBLICIDADE

A Polícia Militar realizou ontem, em Laranjal Paulista, a Operação “Ostensividade – Visibilidade” com apoio do canil do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Botucatu.

Foi intensificado o patrulhamento na área central e a população pode conhecer mais uma modalidade de policiamento, além da Base Comunitária Móvel.

Em patrulhamento pela Vila Zalla, também com apoio da Guarda Civil Municipal, no intuito de coibir o tráfico de drogas e outros delitos, os policiais prenderam um indivíduo que estava sendo procurado. Ele foi conduzido até o plantão da cidade permanecendo à disposição da justiça.