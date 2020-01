PUBLICIDADE

REGULAMENTO

O evento denominado 5ª Corrida e Caminhada de Aniversario da Cidade de Cesário Lange é uma iniciativa de caráter esportivo dirigido ao público praticante de corrida de rua e caminhada.

1 – A prova será realizada no dia 03 de maio de 2.020 na cidade de Cesário Lange – SP, nas modalidades de corrida, com distâncias de 5 (cinco) e 10 (dez) quilômetros e caminhada com distância de 3 (três) quilômetros.

A largada e chegada ocorrerão na Rua Nossa Senhora Aparecida (Em frente ao Ginásio de Esportes) – Cesário Lange/SP. Horários de largada: 8h00 – Corridas de 5 e 10 km 8h10 – Caminhada 3 Km

A largada será encerrada 15 (Quinze) minutos após o seu início, não serão computados os tempos de quem largar após este prazo.

O prazo máximo para a conclusão da prova é de 2h00 (Duas horas) após a largada para todas as modalidades.

2 – PARTICIPAÇÃO- de acordo com a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO fica estabelecido que a idade mínima para a participação no evento é de 16 (Dezesseis) anos, podendo, contudo, participar da prova os atletas menores de 18 (Dezoito) desde que devidamente autorizados pelo pai ou responsável legal.

A autorização, com firma reconhecida, deverá estar acompanhada de cópia de um documento com foto que será retido pela organização no ato da inscrição.

5 INSCRIÇÕES. Observado o limite de 300 (Trezentos) participantes

Fica a critério da organização, independentemente de prévio aviso, caso haja condições técnicas e estruturais, alterar o prazo inicialmente fixado para o encerramento das inscrições, bem como aumentar ou limitar o número de participantes no evento.

6 VALORES. As inscrições terão o valor de: Corrida de 5 e 10 km – 1° lote R$ 35,00 (trinta e cinco reais) até 31/01/2020 2° lote R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) até 31/03/2020 3° lote R$ 60,00 (sessenta reais) a partir de 01/04/2020 OBS: A VIRADA DE LOTES PODERÁ SER REDUZIDA OU PROLONGADA A CRITÉRIO DA ORGANIZAÇÃO Caminhada de 3 Km – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) Informações: equipecesariorunners@hotmail.com esporte@cesariolange.sp.gov.br

7 KITS DE CORRIDA. No ato da retirada do kit pedimos a cada atleta 1 litro de leite ou 1 kg de alimento não perecível, que será revertido ao Fundo Social de Solidariedade e posteriormente destinado as famílias carentes do município.

Para retirar o Kit de corrida deverão os inscritos apresentar documento original com foto e comprovante original do pagamento da inscrição.

Os kits poderão ser retirados pelos participantes no Ginásio municipal de esportes localizado a rua nossa senhora aparecida, anexo a piscina municipal no dia 02 de maio das 10:00 as 16:00 horas, ou no dia 05 (dia da prova) das 06:00 as 07:30 no mesmo local.

8 CLASSIFICAÇÃO. O critério adotado para a classificação geral será a ordem de chegada (tempo bruto).

O critério adotado para a classificação por faixa etária será o melhor tempo (tempo líquido).

Os resultados extraoficiais serão publicados no site www.runnerbrasil.com.br até 48 horas após o evento e, oficialmente, com possíveis correções, após 10 (dez) dias úteis do evento.

9 PREMIAÇÃO. Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada sem descumprir o regulamento receberão medalha de participação, no entanto, fica reservado somente aos (5) cinco primeiros colocados da categoria geral da prova de 5 e 10 km (Masculino e feminino) aos 3 (Três) primeiros colocados das categorias por faixa etária (Masculino e feminino), da mesma modalidade o recebimento de troféus, também serão premiados as 03 maiores equipes por número de inscritos e os 05 primeiros colocados masculino e feminino da categoria morador da cidade ( Troféu Renato Mendes), desde que estes atletas não peguem colocação nas outras categorias, “ Em hipótese alguma haverá dupla premiação”.

Serão oferecidos troféus para os (3) Três primeiros colocados de cada faixa etária da prova, masculino e feminino de 5 e 10 km.

Serão oferecidos troféus as (3) três maiores equipes em números de participantes inscritos.

Todos os inscritos na modalidade caminhada de 3 km que concluírem o percurso receberão medalha de participação.

Os participantes que não estiverem presentes na entrega das premiações, não receberão os troféus posteriormente.