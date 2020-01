PUBLICIDADE

Neste mês de janeiro, a Prefeitura de Tatuí, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, promoverá o Projeto “Estação Verão”, com atividades na Piscina Pública do Centro Esportivo “Major Sílvio de Magalhães Padilha” e no Parque Municipal Ecológico Maria Tuca.

Todos os domingos, no Parque Municipal Ecológico Maria Tuca, os professores José Mesquita dos Santos e Mina Garcia ministrarão, das 10h às 11h30, aula de hidroginástica, e das 13h30 às 15h, amarelinha africana. Os professores também estarão as quartas-feiras, sextas-feiras e sábados, das 9h30 às 10h30, realizando aulas de hidroginástica na Piscina Pública Municipal. Pessoas de qualquer idade podem participar gratuitamente das aulas, sendo necessário, para as aulas de hidroginástica, o traje de banho.

A piscina pública estará em funcionamento durante o período de férias: de terça a sexta-feira das 9h às 12h e das 13h30 às 18h; e aos sábados e domingos das 9h às 12h e das 13h30 às 18h. Para utilizar a piscina é necessário ter exame médico, que pode ser feito todas as quartas-feiras, das 13h às 14h, no Departamento de Esporte da Prefeitura de Tatuí, localizado na Rua Santa Cruz, nº 1210 (antigo prédio do Tiro de Guerra).

O Parque Municipal Ecológico Maria Tuca está situado na Estrada dos Fragas, com acesso pelo Km 117,8 da Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127). Há uma linha especial e gratuita de ônibus para o Parque, que sai às 9h da Rua 7 de Abril (entre as Ruas XI de Agosto e o Largo do Mercado, próximo ao ponto de táxi), e retorna do Parque para a cidade às 17h. O Centro Esportivo “Major Sílvio de Magalhães Padilha”, onde está a piscina pública, fica na Rua Oracy Gomes, nº 541, ao lado do Núcleo de Educação Básica Municipal “Ayrton Senna da Silva” (NEBAM).