PUBLICIDADE

Na última semana de trabalhos do ano de 2019 o Prefeito Luiz do Deraldo teve e honra de receber em seu gabinete os atletas da Equipe Miquinho de Jiu-Jitsu de Porangaba. Os atletas juntamente com o Diretor de Esportes João Carlos Leite e o Secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, fizeram a visita para expressar agradecimento por todo apoio que a Prefeitura de Porangaba tem dado aos jovens, que seguiram durante todo o ano participando de diversos campeonatos por toda a região, colecionando inúmeros troféus e medalhas e representando muito bem nossa cidade.

“Com certeza no ano de 2020 traremos mais premiações através dos esforços de nossos atletas e contando sempre com o apoio do Prefeito Luiz do Deraldo”, comentou o treinador Tiago Marques.

“É de extrema importância o apoio que oferecemos para esses jovens atletas do município nas diferentes modalidades esportivas, parabenizo os lutadores pelos excelentes resultados obtidos no ano de 2019”, falou o prefeito Luiz do Deraldo.