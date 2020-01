PUBLICIDADE

A posse dos candidatos eleitos ao Conselho Tutelar (gestão 2020 a 2024), aconteceu na sexta-feira 10 de janeiro de 2020, no gabinete do prefeito Ronaldo Pais Camargo (Dinho), e contou com a presença de diversas autoridades, como a promotora de Justiça, Dra. Ana Cláudia Dutra Custani; a supervisora do Fórum local, Josiane Paulozi, que representou o juiz, Dr. João Guilherme Ponzoni Marcondes. A solenidade foi conduzida pela presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), , Elisabete Aparecida de Morais, que deu posse aos eleitos.

A principal função do Conselho tutelar é a proteção e garantia dos direitos dos menores segundo o seu Estatuto. O papel do Conselho Tutelar começa a agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados pela sociedade, Estado, pais, responsável, ou em razão de sua própria conduta.

Quem são os novos Conselheiros Tutelares: Vyler Mendes de Medeiros, Antônio Claret da Silva, Wanderléia Rufo de Oliveira Mota, Terezinha de Jesus Pereira Miranda, Tânia de Fátima Almeida Machado assumem a partir de hoje o mandato de quatro anos com a missão de zelar pelos direitos e integridade das crianças e adolescentes do município.

Os novos conselheiros foram eleitos em eleição popular facultativo, acontecida no domingo, 06 de outubro de 2019.