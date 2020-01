PUBLICIDADE

Um dos proprietários da Lotérica de Porangaba foi vítima de roubo à mão armada, na tarde desta segunda-feira (13/01), na Rua 4 de Junho, Centro de Porangaba.

O crime aconteceu por volta das 13h de hoje, quando a vítima se dirigia à agência bancária, portando uma maleta com dinheiro da Casa Lotérica para realizar o depósito.

Ao se aproximar da esquina entre as ruas 4 de Junho e João do Amaral Camargo, o homem foi abordado por dois elementos em uma moto vermelha.

Segundo as informações, o garupa da moto teria sacado uma arma e exigido que a vítima entregasse a maleta. Diante da ameaça a vítima entregou a bolsa e os indivíduos fugiram.

Câmeras de monitoramento instaladas na cidade registraram as imagens dos suspeitos em fuga. Numa delas é possível ver que o garupa está sem o capacete e que está acomodando algum objeto dentro da blusa.

Segundo informações, os suspeitos fugiram sentido ao município de Cesário Lange.

Esse tipo de ação é muito bem estudada pelos bandidos, pois eles aguardam os comerciantes saírem com os malotes de dinheiro para realizar os depósitos bancários e, nesse momento há a interceptação criminosa.

É importante que as pessoas não sigam uma rotina programada para realizar esses depósitos, variando o horário, dias, meio de locomoção, trajeto, etc.

Por questões de segurança não divulgaremos a quantia de dinheiro que foi roubada.