PUBLICIDADE

Tomaram posse nesta sexta-feira, 10, os cinco novos conselheiros tutelares, eleitor por meio de voto popular em outubro do ano passado. A cerimônia foi conduzida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e pela Secretaria de Promoção Social. A solenidade aconteceu na sede do próprio Conselho Tutelar. Estiveram presentes, o prefeito Dr. Alcides de Moura Campos Júnior, a presidente do CMDCA, Talita de Campos Ramos Sarlo, e o secretário de Promoção Social, Reinaldo Contó.

Os novos conselheiros terão a missão de garantir os direitos e deveres relativos às crianças e adolescentes de Laranjal Paulista, para que sejam preservados e pautados de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e legislações correlatas.

O mandato de quatro anos ocorrerá entre 2020 e 2023. Os cinco novos conselheiros tutelares empossados são: Djalma Benedito de Almeida Carducci, Elizabete Lisbôa de Camargo, Jéssica Silva Abud Lara, Luiz Antonio Aparecido Campos Lima e Orlando Zambianco Júnior.

Dr. Alcides falou sobre a solenidade, deu boas-vindas e parabenizou os novos membros pelo novo encargo confiado a eles nas urnas. “Toda a equipe envolvida para a realização desta solenidade e os cinco conselheiros eleitos estão de parabéns. Agora é trabalhar em defesa do maior patrimônio de nosso município: as crianças e adolescentes”.

O secretário de Promoção Social destacou que os trabalhos para essa nova gestão começaram já durante todo o ano de 2019, com revisão das legislações municipais, elaboração e publicação do edital, acompanhamento de todo período eleitoral e eleição propriamente dita. Após o resultado das eleições iniciou-se, sob a supervisão do representante do Ministério Público, encontros semanais de capacitações. “Válido ressaltar que esse modelo de capacitação foi planejado para versar sobre questões práticas e pontuais de acordo com a realidade das demandas existentes em nosso município. Para isso, estão sendo realizados encontros temáticos com diversos seguimentos da rede de proteção do município voltados aos atendimentos de crianças e adolescentes”, finalizou.