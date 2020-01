PUBLICIDADE

ANTONIO CARLOS DE ARRUDA, conhecido como CANJICA, filho do Tereziano Padeiro e Madalena, casado com Regina, tendo os filhos Letícia, Junior, André Luiz e João Paulo, os netos Flávia, Bruna, Daniel, Gabriela, Lavínia e Sofia. Eleito pela 1ª vez para o Legislativo, é advogado, foi gerente da Caixa Federal, Presidente da Comissão de Esportes nas gestões do Prefeito Gilberto Radicce, fez parte em várias diretorias da Beneficência Hospitalar, Comissão de Assuntos Econômicos da Igreja Católica, sempre como voluntário sem qualquer tipo de remuneração.

Na Câmara Municipal faz parte da Comissão de Justiça e Redação, onde no 1º biênio foi presidente da referida Comissão, analisou matérias recebidas tanto do Poder Executivo como do Legislativo, emitindo os respectivos pareceres. Faz plantão uma vez por semana atendendo a todos os munícipes.

Sempre apresentou indicações e requerimentos variados, cobrando sempre providências dos Poderes Constituintes, fiscalizando os Órgãos Públicos do nosso município, bem como subsidiárias do Governo Estadual.

Apresentou vários Projetos de Lei, entre eles a instituição do feriado municipal referente ao Dia da Consciência Negra, sendo rejeitado em votação no Plenário, a Obrigatoriedade de caligrafia legível ou confecção de Atestados e Receitas médicas efetuadas em computador dos profissionais da Saúde e a Proibição de Fogos de Artifício que provoquem estampidos, sendo estes aprovados em votação no Plenário.

Lutou com o companheiro Osmar Trevisan na aprovação de duas matérias de sua autoria, sendo Emenda ao Código de Posturas, referente à regularização de granjas existentes em nosso município, matéria esta vetada pelo Executivo, sendo o veto derrubado em Plenário, e também a proibição do uso de canudos, sacolas e copos plásticos, matéria esta vetada pelo Executivo e mantido o veto por parte da maioria dos vereadores. Votou também contra o aumento dos subsídios dos vereadores, do vice-prefeito e dos secretários municipais.