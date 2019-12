PUBLICIDADE

A Unidade Básica de Saúde do Bairro São Pedro promoveu, na última sexta-feira (13), a Ação de Natal para as crianças atendidas na unidade.

A equipe da UBS realizou uma arrecadação de brinquedos durante vários meses, que foram entregues para as 100 crianças cadastradas. Além dos brinquedos, houve distribuição de doces, pipocas com a presença do Papai Noel, proporcionando diversão as crianças presentes.

Estiveram presentes a vice-prefeita Ana Madureira, a Chefe de Gabinete Cristina Bruzi, o secretário de Saúde, Dr. Sérgio de Toledo, e a Coordenadora da Secretaria de Saúde, Rita Pandolfi.