A Prefeitura de Tatuí, por meio das Secretarias de Obras e Infraestrutura e de Agricultura e Meio Ambiente, e a Cooperativa de Reciclagem de Tatuí, informam que as coletas de lixo convencional e seletiva (reciclagem) sofrerão mudanças no período que compreende a semana do Natal e do Ano Novo.

A coleta de lixo convencional não será realizada nos dias 25/12 e 01/01 (quartas-feiras). Os bairros em que o caminhão de lixo passaria nesses dias, terá a coleta normal no próximo dia, de acordo com o cronograma já estabelecido.

Já a coleta seletiva de lixo (reciclagem) terá dias e horários alterados, retornando ao normal a partir do dia 06 de janeiro, conforme cronograma que segue.

A coleta seletiva (reciclagem) do dia 25/12 (quarta-feira) será antecipada para o dia 23/12 (segunda-feira), e terá início a partir das 7h30, nos seguintes locais: Jardim Junqueira; Jardim São Paulo; Bosque do Junqueira; Jardim Paulista; Bairro Colina Verde; Jardim Bela Vista (imediações do Lar São Vicente de Paulo até a Rua Prefeito Alberto dos Santos, na Vila Dr. Laurindo); Jardim Lírio; Rua Prof.ª Maria Conceição Oliveira Marcondes até a Rua Dr. Dalmácio de Azevedo, na Vila Dr. Laurindo; Parque Três Marias; Parque Santa Maria; Jardim Manoel de Abreu; Vila Palmira; Vila Jurema; Vila Santa Luzia; Vila Minghini; e Vila Primavera.

Já a coleta seletiva (reciclagem) do dia 26/12 (quinta-feira) será antecipada para o dia 24/12 (terça-feira), também com início a partir das 7h30, nos seguintes locais: Centro – a partir da Praça Olívio Junqueira; Rua do Cruzeiro até a Rua Marechal Deodoro da Fonseca; Residencial Alvorada; Village Engenheiro Campos; Vila São Paulo; Vila Brasil; Parque Lincoln; Bairro Nova Tatuí; Bairro Valinho; Jardins Andrea Ville I e II; Jardim Saba; Jardim São João; Bairro Fundação Manoel Guedes; Jardim Mantovani; Bairro Inocoop; Jardim Rosa Garcia I; Vila Menezes; Bairro Alto do Santa Cruz; quatro ruas acima do Mercado Municipal até a Avenida Donato Flores (Rua XV de Novembro, Rua Santa Cruz, Rua Juvenal de Campos e Rua Prudente de Moraes); Jardim Santa Emília; Jardim Lucila; Jardim XI de Agosto; Jardim Wanderley; CDHU (ao lado do Jardim Wanderley); Residencial Atlanta; e Jardim Planalto.

A coleta seletiva (reciclagem) do dia 01/01 (quarta-feira) será antecipada para o dia 30/12 (segunda-feira), a partir das 7h30, nos seguintes locais: Jardim Junqueira; Jardim São Paulo; Bosque do Junqueira; Jardim Paulista; Bairro Colina Verde; Jardim Bela Vista (imediações do Lar São Vicente de Paulo até a Rua Prefeito Alberto dos Santos, na Vila Dr. Laurindo); Jardim Lírio; Rua Prof.ª Maria Conceição Oliveira Marcondes até a Rua Dr. Dalmácio de Azevedo, na Vila Dr. Laurindo; Parque Três Marias; Parque Santa Maria; Jardim Manoel de Abreu; Vila Palmira; Vila Jurema; Vila Santa Luzia; Vila Minghini; e Vila Primavera.

E a coleta seletiva (reciclagem) do dia 02/01 (quinta-feira) será antecipada para o dia 31/12 (terça feira), também a partir das 7h30, nos seguintes locais: Centro – a partir da Praça Olívio Junqueira; Rua do Cruzeiro até a Rua Marechal Deodoro da Fonseca; Residencial Alvorada; Village Engenheiro Campos; Vila São Paulo; Vila Brasil; Parque Lincoln; Bairro Nova Tatuí; Bairro Valinho; Jardins Andrea Ville I e II; Jardim Saba; Jardim São João; Bairro Fundação Manoel Guedes; Jardim Mantovani; Bairro Inocoop; Jardim Rosa Garcia I; Vila Menezes; Bairro Alto do Santa Cruz; quatro ruas acima do Mercado Municipal até a Avenida Donato Flores (Rua XV de Novembro, Rua Santa Cruz, Rua Juvenal de Campos e Rua Prudente de Moraes); Jardim Santa Emília; Jardim Lucila; Jardim XI de Agosto; Jardim Wanderley; CDHU (ao lado do Jardim Wanderley); Residencial Atlanta; e Jardim Planalto.

Mais informações sobre a coleta seletiva de lixo podem ser adquiridas com o Departamento de Meio Ambiente, pelo telefone: (15) 3205-119