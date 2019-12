PUBLICIDADE

A Caravana da Coca-Cola chegou trazendo alegria a Cesário Lange. Todos ficaram encantados com a magia que ela trouxe a nossa cidade apesar da chuva

Uma combinação de música e luzes que emociona ao mostrar que o natal está realmente chegando. Enquanto a caravana passa vai despertando o espírito natalino nos moradores.

As crianças vão correndo atrás dela para poder ver um pouco mais desse show que aconteceu pela primeira vez no município.

Foi maravilhoso para todos que puderam presenciar esse evento. Muitos eternizaram o momento com fotos e vídeos, para poderem mostrar pra família e se lembrar da magia do natal.

Cesário Lange está muito grata por ter recebido essa visita e pela oportunidade de poder ter aqui, algo que antes teríamos que ir em outra cidade para ver.