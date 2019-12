PUBLICIDADE

A atleta de Cesário Lange Eliete Toledo, participou de duas edições de corrida, uma delas foi a Corrida Itamar Albertini em Tietê de 6.5 km que aconteceu no dia 08 de dezembro, na qual ela foi campeã no geral feminino e conquistou o troféu de primeiro lugar.

No dia 15 de dezembro foi a vez de mostrar suas habilidades no Angatuba Running de 7km, onde novamente foi campeã no geral feminino. E assim trouxe mais 2 troféus para Cesário Lange. É um orgulho para nossa cidade ter uma atleta tão talentosa como Eliete, Parabéns pelas conquistas, pela evolução e por ser em exemplo para todos, principalmente para as mulheres.