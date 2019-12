PUBLICIDADE

No dia 30/11 no Estádio Toca da Coruja em Tatuí/SP, aconteceu a Etapa Final da 7ª Copa Craque do Futuro, onde, na categoria sub 17, a Equipe Boituvense repetiu o feito de 2017, vencendo a competição e de quebra, levando o Troféu de Melhor Goleiro, representado por Victor Ryan.

Foi uma partida impecável de nossos Atletas que venceram por 3 x 0 a Equipe do Santa Rita, onde aos 18 minutos do 1º tempo, Diogo fez um gol na cobrança de falta, aos 20 minutos do 2º tempo Alexandre marcou um gol de cabeça e 2 minutos depois Iago, num contra-ataque, fechou o placar em 3 x 0.

A equipe fez um ano maravilhoso, chegando às finais em todas as competições em que participou e esse título veio para coroar e fechar o ano de 2019 com chave de ouro.

A Prefeitura de Boituva através da Secretaria de Esportes, Juventude, Lazer e Cultura parabeniza a Equipe, o Técnico e todas as pessoas envolvidas por mais esse título que vem agraciar nossa cidade.