A Prefeitura de Tatuí por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, promoverá, entre os dias 12 e 23/12, o “Natal Musical 2019”, juntamente com a Feira de Artesanato “Capital da Música”, na Praça da Matriz.

A partir das 20h desta quinta-feira (12/12), o encantamento de Natal acontecerá por meio das cantatas natalinas. O palco será o coreto da Praça, que apresentará o tradicional “Natal Musical”, que carrega esse nome com o intuito de valorizar o título do município de Capital da Música e que levará ao público canções que representam a celebração e a esperança por meio da vida.

O sentimento cultural da cidade será representado por diversos agrupamentos, coros, músicos e cantores da cidade e região, que esbanjarão encantamento neste momento de reflexão e solidariedade, com um repertório dedicado ao espírito natalino.

O evento faz parte da programação do “Natal Encantado 2019”, que conta com o patrocínio da Caixa e do Governo Federal, e com o apoio cultural de McDonald’s, Conservatório de Tatuí, Polo Industrial, Keke Empreendimentos, Associação Comercial e Empresarial de Tatuí (ACE), Unimed Tatuí, Grupo BT, Faculdade de Ensino Superior Santa Bárbara (Faesb), Grupo Pacaembu, One 7 Soluções Inteligentes e Recebíveis, Funerária Moreno/Lucemi, COOP – Cooperativa de Consumo, Moto Guia Honda e CNA Inglês Definitivo.

Confira a programação do “Natal Musical 2019”: – Dia 12/12 (quinta-feira), às 20h, Coral da Cidade de Tatuí “Professor José dos Santos”, sob regência de Claudio Casarini;- Dia 13/12 (sexta-feira), às 20h, Orquestra Filarmônica Cortez, sob regência de Elidamaris Cortez; – Dia 14/12 (sábado), às 10h, apresentação de dança dos assistidos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); às 11h, apresentação musical de violão e coral do CEU das Artes, sob coordenação de Magali Ribeiro; e às 20h, Coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sob regência de Vilson Santos; Dia 16/12 (segunda-feira), às 20h, Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí; – Dia 17/12 (terça-feira), às 20h, Banda Sinfônica Jovem do Conservatório de Tatuí; – Dia 18/12 (quarta-feira), às 20h, “Natal Mambembe”, da Cia. de Teatro do Conservatório de Tatuí; – Dia 19/12 (quinta-feira), às 19h, Coro do Conservatório de Tatuí; às 20h, Coral do Projeto “Envelhecer com Qualidade de Vida”, do Fundo Social de Solidariedade de Tatuí (FUSSTAT); – Dia 20/12 (sexta-feira), às 20h, Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí;

Dia 21/12 (sábado), às 11h, Banda Carlos Gomes, de Cesário Lange; e às 20h, Banda Infantil do Conservatório de Tatuí; – Dia 22/12 (domingo), às 20h, Coral da Igreja Presbiteriana de Tatuí e Igreja Presbiteriana Bela Vista; – Dia 23/12 (segunda-feira), às 20h, sorteio de prêmios da Campanha “Natal Premiado”, da ACE, e encerramento do Natal Musical com o grupo Seresteiros com Ternura.