O Departamento de Transporte Público da Prefeitura de Tatuí concluiu o processo de inspeções em vans que realizam transporte escolar no município. Este último dia de inspeções ocorreu em frente à EMEF “Eugênio Santos” e o trabalho teve o objetivo de verificar se os veículos estão devidamente legalizados e com manutenção em dia, para garantir a segurança dos estudantes.

Diferentemente das inspeções que acontecem por meio de abordagens, sem prévio aviso, esse trabalho foi realizado em vans cujos motoristas se inscreveram previamente para passar pelo processo de inspeção veicular, ou seja, os motoristas preenchem uma ficha cadastral e se dirigem até o local marcado para a execução dos procedimentos.

Realizada de modo semestral, as inspeções foram retomadas em agosto, para atender aos motoristas de vans que não passaram por vistoria nos primeiros meses do ano. Ao todo, 26 vans foram inspecionadas neste segundo semestre de 2019, e houve 02 veículos pendentes de renovação, ou seja, com problemas a serem solucionados, como por exemplo lanternas queimadas, cintos de segurança em condições impróprias e abertura da janela acima de 10 centímetros.