A Prefeitura de Tatuí, por meio da Secretaria da Educação, inaugurou, neste sábado (7/12), às 10h, a nova creche-escola do bairro Inocoop, que ganhou o nome de “Sérgio Iazzetti Martins Proença”, denominada de acordo com a Lei 5.163,/2017.

A construção desse novo prédio, situado na rua Assumpção Ribeiro, nº 201, ao lado de onde funciona a pré-escola do bairro, recebeu recursos na ordem de R$ 1,1 milhão. Com capacidade para atender cerca de 104 crianças, a unidade escolar está em um terreno de 2.042,41 m², sendo que já havia uma área construída de 248,90 m² (pré-escola) e a área construída nova (creche) tem 447,15 m². O prédio conta com dois berçários, lactário, sala multiuso, fraldário, sanitários, duas salas de maternal, duas salas de aula para pré-escola, parque descoberto, diretoria, refeitório, copa para funcionários, cozinha e lavanderia. Ao todo, 24 funcionários trabalharão no local.

“Nos próximos meses vamos ampliar o número de vagas ofertadas em creches, principalmente para o público infantil de 0 a 3 anos, que é a principal demanda”, destacou a prefeita Maria José Vieira de Camargo.

Novas vagas – No fim de novembro, a Prefeitura de Tatuí entregou a creche-escola do Jardim Santa Emília e no 1º trimestre de 2020, as creches do Santa Cruz e Residencial Astória serão inauguradas. Por outro lado, está em construção a unidade escolar do Residencial Vida Nova Tatuí/Pacaembu (creche e pré-escola), que será a maior de Tatuí, com 300 vagas.

Sobre o homenageado – Sérgio Iazzetti Martins Proença nasceu em Tatuí no dia 8 de maio de 1996, filho do casal Oridio Martins Proença e Ana Valéria Iazzetti Martins Proença. Seu bisavô, Deocles Vieira de Camargo, foi prefeito de Tatuí entre 1935 e 1936, e seu avô, Miguel Iazzetti, foi vereador, também em Tatuí, em 1967.

Desde que nasceu, morou no Conjunto Habitacional “Amaro Padilha”, situado no bairro Inocoop, mais precisamente na rua Assumpção Ribeiro, nº 246, e constantemente dizia amar o bairro e que dali só sairia morto. Estudou no Lar Donato Flores, onde cursou a Pré-Escola. Depois, concluiu o segundo grau, no ano de 2013, na E.E. “Prof. Deocles Vieira de Camargo”. Sempre foi um menino muito feliz, inteligente e comportado. Teve muitos amigos e sempre ajudou nas festas do bairro, sendo a festa do Natal a mais esperada, organizada junto com seus amigos do bairro, para todas as crianças. Faleceu em 25 de abril de 2015, vítima de um tipo raro de câncer, na membrana que reveste a parte interna da cavidade abdominal e recobre órgãos como o estômago e os intestinos, reto, bexiga e útero.