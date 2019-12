PUBLICIDADE

Após terminar um ciclo de estudo, uma das melhores formas de comemorar a conquista é viajando. São muito populares entre jovens do ensino fundamental, as viagens de formatura, e a escola Natan Pires da Silva não poderia ficar de fora dessa.

Foram ao Park aquático Wet’n Wild e o dia foi de festa, muita folia, animação, mas também de reflexão. E é aí que recordam dos momentos incríveis que passaram até agora, a formatura. Durante todos esses anos, conheceram várias pessoas incríveis, que provavelmente irão carregar no coração eternamente, autênticos amigos que caminharam junto a esse destino.

Agora podem respirar fundo e aproveitar com toda intensidade esta formatura. Sentir que atingiram um ponto de maturidade muito forte e especial, porque venceram desafios, adquiriram muito conhecimento e experiencia, para usar na próxima fase.

arabéns aos Formandos 2019