A data foi criada em 2001, em referência à fundação da primeira APAE no país. Considerada a marca de confiança dos brasileiros, as APAES estão presentes em mais de 2100 municípios brasileiros, sendo 305 no estado de São Paulo, prestando serviços de qualidade nas áreas de assistência social, educação e saúde.

História

A primeira APAE foi fundada em 1954, no Rio de Janeiro. Caracteriza-se por ser uma organização social sem fins lucrativos, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Essas entidades prestam um relevante serviço à sociedade em vários segmentos: na defesa de direitos das pessoas com deficiência; promoção e prevenção da saúde; apoio à família; atendimento educacional especializado; assistência social, além da preparação para o mercado de trabalho.

Mas a preocupação das APAEs vai mais além desses atendimentos. As Escolas de Educação Básica na modalidade de Educação Especial mantidas pelas Associações também proporcionam outras atividades de integração. A área de Educação Física, Esporte e Lazer é um entre muitos exemplos: abrange diversos eventos como os jogos regionais; olimpíadas nos níveis regional, estadual e nacional (muitos atletas têm participado de campeonatos e jogos especiais em âmbito internacional).

O acesso à arte e à cultura é também garantido, instrumento determinante para a qualidade de vida das pessoas com deficiência: meio de dar expressão às suas aptidões e potencialidades. Essa imersão no mundo da criatividade é propiciada através de oficinas; concursos e festivais de Arte nas esferas regional, estadual e nacional.

A Federação das APAES do Estado de São Paulo parabeniza todas as suas filiadas, que lutam diariamente defendendo e garantindo os direitos das pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla.